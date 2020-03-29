قيادة محافظة الضالع تفتتح أكبر مجمع تجاري بالمحافظة

الضالع (المندب نيوز ) خاص

افتتحت قيادة محافظة الضالع ممثلة بالعميد “عدلان الحتس” ، مدير أمن المحافظة والاستاذ “عبدالحميد طالب” رئيس الإدارة الإجتماعية للمجلس الانتقالي بالمحافظة والاستاذ “علي محسن سنان” مدير مكتب الثقافة بالمحافظة، (مجمع الضالع التجاري) صباح اليوم السبت الموافق 28 مارس،2020م ، أكبر مجمع تجاري بالمحافظة.

وفي مراسم الإفتتاح رحب مدير المجمع التجاري الاستاذ عماد الزُبيدي، بالنيابة عن رجل الأعمال الاستاذ “صادق قحطان الزُبيدي” بكل الحاضرين من أبناء المحافظة قيادة ومواطنين، وهنأهم بهذه المناسبة التي وصفها بـ الكبيرة وتعد رافداً تجارياً واقتصادياً كبيراً لمدينة الضالع، وجاءت لتساهم في تحسين وتطوير مستوى السوق التجارية في مدينة الضالع والمحافظة ككل.

من جانبها قيادة المحافظة شكرت رجل الأعمال “الزُبيدي” على هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الهامة وحدث تجاري استثنائي”، مضيفة أنها تعتبر إضافة نوعية تسهم في تطوير ونمو المدينة والمحافظة، داعيا رؤوس الأموال من أبناء محافظة الضالع وغيرها من محافظات الجنوب إلى الاستثمار في هذه المحافظة كونها تعبر محافظة ناشئة تحتوي على كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

ويعد مجمع الضالع التجاري، أكبر حدث تجاري وجد على مستوى المحافظة وبرأس مال جنوبي من أبنائها، حيث يحتوي على كل ما تحتاجه العائلة من مستلزمات وإحتياجات بأرقى الماركات وبأسعار منافسة، ومزود بأحدث أنظمة السلامة للمولات والمجمعات التجارية، كما يعد أكبر مشروع تجاري يوفر فرص عمل لعشرات الشباب من أبنائها.

حضر مراسم الإفتتاح عدد من القيادات العسكرية والسياسية والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة، إضافة إلى شخصيات تجارية وإقتصادية أخرى، إلى جانب المئات من المواطنين، كما شهدت مختلف أقسام المجمع ازدحام شديد للأهالي من مرتادي سوق المجمع.