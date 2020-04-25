قيادة محور تعز الإخوانية تتجاهل نضال الحمادي ضد الحوثيين

عدن24- متابعاتتجاهل قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، الإشارة إلى القائد الشهيد عدنان الحمادي، في خطاب تهنئة رمضانية نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، وذلك ضمن حديث فاضل عن رموز وطنية عسكرية قاومت الإمامة والحوثيين في تعز.وبخبث وحقد دفين على الشهيد القائد عدنان الحمادي صاحب الطلقة الأولى في صدر مشروع مليشيات الحوثي الإمامية ذكر فاضل رفيق درب الشهيد الحمادي وأركان حرب اللواء 35 العقيد محمد العوني وتجاهل ذكر الشهيد القائد عدنان الحمادي.وإلى جانب العوني ذكر قائد محور تعز الشدادي وعبد الرقيب عبد الوهاب وعلي عبد المغني كرموز ثورية ناضلت ضد الإمامة بوجهها القديم والحديث وذلك في مخاطبته لعناصر الجيش الوطني كقوة مواجهة مع الإمامة والدفاع عن ثورة 26 سبتمبر.وقال فاضل، في سياق خطابه، فإني في هذا المقام أكرر احتفائي بكم فرداً فرداً كل في موقعه ومنصبه ولوائه ومترسه، وأتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وهو وقت النصر والكرامة. دمتم شامخين كالعروس وصبر والقاهرة عظماء كعبدالرقيب عبدالوهاب وعبدالمغني والشدادي والقشيبي والعوني.وبعد أن تحدث عن الجرحى عرج فاضل قائلا، ونخص بالذكر والتعظيم رفيقنا ورمزنا الوطني في محور تعز بالذات عميده الشهيد الخالد/ عدنان الحمادي، رحمة الله عليه، الذي كان في العام الماضي حياً شامخاً بيننا.. وهو هنا يقزم دور الحمادي صاحب أول طلقة ضد المليشيات ويربطه كمنتسب لمحور تعز، بينما يعلم الجميع أن الحمادي رمز وطني حين يتم الحديث عن مواجهة المليشيات الحوثية.وفي تعمد خالد فاضل الإشاره لرفيق درب الحمادي الشهيد العوني رسالة تحمل الكثير من القبح والاستهداف للشهيد الحمادي بعد أن كان مستهدفاً من قبل خالد فاضل بشكل واضح قبل اغتياله.

Advertisement