قيادة مصافي عدن تثمن جهود العميد علي الكود في دعم المستشفى بالكمامات

صورة من الكمامات الممنوحة لمستشفى المصافي

ثمنت شركة مصافي عدن، ومستشفى المصفاة، جهود العميد. علي محمد علي الكودنائب مدير دائرة الامداد والتموين العسكري ، في توفير الكمامات للمستشفى بعد نفاذها وعدم توفرهافي السوق المحلية .وأوضحتنائب مدير عام مستشفى المصفاة، الدكتور، أحلام الميسري، أن المستشفى كانيعاني من نفاذ الكمامات الطبية بسبب عدم توفرها في السوق المحلية بعد توقف إستيرادها بسبب تفشيوباء كورونا في العالم ..مشيرة إلى أن العميد علي الكود قام مشكوراً بتوفير دفعة أولية 2000 كمامة لمستشفى المصافي وأيضاً لعمال النوبات في المصفاة وميناء الزيت .واضافت أن هذه الكمية ستساعدالطاقم الطبي في مستشفى المصفاة على أداء مهامه الطبية .. متقدمة بهذا الشأن بالشكر والتقدير لإهتمام العميد علي محمد الكودوتوفيره هذه الكمية من الكمامات التي قال أنها ستكون أولية