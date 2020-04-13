عدن الغد

قيادة مصافي عدن تثمن جهود العميد علي الكود في دعم المستشفى بالكمامات

13 أبريل، 2020
0
قيادة مصافي عدن تثمن جهود العميد علي الكود في دعم المستشفى بالكمامات

صورة من الكمامات الممنوحة لمستشفى المصافي

ثمنت شركة مصافي عدن، ومستشفى المصفاة، جهود العميد. علي محمد علي الكودنائب مدير دائرة الامداد والتموين العسكري ، في توفير الكمامات للمستشفى بعد نفاذها وعدم توفرهافي السوق المحلية .وأوضحتنائب مدير عام مستشفى المصفاة، الدكتور، أحلام الميسري، أن المستشفى كانيعاني من نفاذ الكمامات الطبية بسبب عدم توفرها في السوق المحلية بعد توقف إستيرادها بسبب تفشيوباء كورونا في العالم ..مشيرة إلى أن العميد علي الكود قام مشكوراً بتوفير دفعة أولية 2000 كمامة لمستشفى المصافي وأيضاً لعمال النوبات في المصفاة وميناء الزيت .واضافت أن هذه الكمية ستساعدالطاقم الطبي في مستشفى المصفاة على أداء مهامه الطبية .. متقدمة بهذا الشأن بالشكر والتقدير لإهتمام العميد علي محمد الكودوتوفيره هذه الكمية من الكمامات التي قال أنها ستكون أولية

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العميد الكود المستشفى بالكمامات تثمن جهود دعم عدن علي في قيادة مصافي

إقرا أيضا

Photo of تخفيض جديد لأسعار الوقود في المهرة

تخفيض جديد لأسعار الوقود في المهرة

13 أبريل، 2020
Photo of اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بخور مكسر

اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بخور مكسر

13 أبريل، 2020
Photo of عقب انتشار إشاعة بوجود كورونا..محافظ لحج يكلف لجنة لزيارة مصنع كوكا كولا وهذه هي النتائج

عقب انتشار إشاعة بوجود كورونا..محافظ لحج يكلف لجنة لزيارة مصنع كوكا كولا وهذه هي النتائج

13 أبريل، 2020
Photo of محلي الشيخ عثمان يكرم نائب المدير لقطاع الصرف الصحي لتفانيه في عمله

محلي الشيخ عثمان يكرم نائب المدير لقطاع الصرف الصحي لتفانيه في عمله

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق