قيادتا الانتقالي والدعم والاسناد تزوران مستشفى الجمهورية ويطلعان على قسم الحجر الصحي

عدن(المندب نيوز)خاص

زار الدكتور عبد الناصر الوالي عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقائد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والاسناد والعميد نبيل المشوشي أركان ألوية الدعم والاسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، مستشفى الجمهورية في العاصمة عدن.

واطلع الوفد الزائر على تجهيزات قسم الحجر الصحي لمرض كورونا بمستشفى الجمهورية في العاصمة عدن .

وكان الوفد قد تطمئن من خلال تخصيص قسم خاص لحدوث اي اصابات بمرض كورونا.

حيث زارت القيادة مرضى الكلى للاطمئنان على صحتهم، متمنين لهم الشفاء العاجل من الله سبحانه وتعالى.