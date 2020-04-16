قيادتا السابع والحادي عشر عمالقة بجبهة حيس: تعزيز واحدية الصف والجبهة والمعركة

@ حيس، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-16 23:00:34

بتوجيهات من قيادتي اللواءين السابع والحادي عشر عمالقة ضمن القوات المشتركة المرابطين في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة، عقّد الخميس 16 أبريل 2020م، اجتماع مشترك لقادة الكتائب والسرايا من منتسبي اللواءين لتعزيز واحدية الصف والجبهة الداخلية.

وشدد الاجتماع، على التلاحم والإخاء والتعاون المشترك بين اللواءين من الجانب الأمني مع إدارة الأمن في حال حدوث أي مشكلة تخص الأفراد بالمواطنين، وكذلك التعزيز المشترك بدعم الذخيرة والسلاح، في حال حدوث أي هجوم أو ضغط على مواقع اللواءين.

مصدر عسكري أفاد نيوزيمن، أن الاجتماع ناقش الأوضاع العسكرية والمستجدات اليومية المتعلقة بالجبهة التي تصد وتكسر يومياً هجمات وتسللات المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، والتي تحاول استعادة المديرية بعد أن خسرتها على أيدي أبطال القوات المشتركة.

وأكد المصدر أن الاجتماع تطرق لجوانب أمنية، ولنزول متبادل للتوجيه المعنوي إلى مواقع اللوائين السابع والحادي عشر، لحث الأفراد على اليقظة لمواجهة العدو الحوثي، ونبذ واستهجان محاولات بث الفرقة أو زراعة الفتنة والتمييز سواء كانت بين القيادات او الأفراد، كون المعركة ضد عدو واحد، ولاستعادة الأرض اليمنية المسلوبة بيد الإماميين الجدد، والعيش فيها بكرامة.

يأتي هذا الاجتماع، عقب بيان للقيادات العسكرية التهامية في الألوية المتواجدة والمرابطة في الساحل الغربي، والذين دانوا محاولات الفتنة والحملات الإعلامية الكاذبة والزائفة وشددوا على وحدة ولحمة الجبهة والقوات المشتركة وتأمين الخوخة والساحل الغربي وعدم الانصراف إلى الصراعات أو الحملات الجانبية وأكدوا أولوية مواجهة المليشيات الحوثية الكهنوتية.