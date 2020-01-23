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قياده وافراد اللواء 12 صاعقه يُعزون في استشهاد القائد وليد سكرة

23 يناير، 2020
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بعث قائد اللواء 12 صاعقه العميد/علي عبدالله شائع
برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد البطل وليد سيف العفيف سكرة، قائد اللواء الأول مقاومة، الذي استشهد مساء الاثنين في عملية غدر جبانة .

وعبر شائع عن الحزن والألم بهذا المصاب الأليم، الذي خسر فيه الجنوب احد ابطالة فقد كان قائد شجاعآ ومخلصآ للوطن واحد قيادات المقاومة الجنوبية الاشاوس الذين دافعوا عن الارض والعرض ضد المليشيات الحوثية.

ونقل قائد اللواء 12 صاعقه في البرقية تعازيه وكل ضباط وصف اللواء12 صاعقه
إلى أسرة الشهيد البطل، والى كافة شعب الجنوب وقال ان رحيل الشهيد وليد سيف سكرة خسارة على الجنوب عامة، مؤكدا ان مرتكب الجريمة الجبانة نال جزائه وبقيه مرافقيه سلموا انفسهم لياخذ القانون حقه في معاقبتهم..
. نسال الله ان يتغمد الشهيد وكافة شهداء الجنوب بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون…

قائد اللواء 12 صاعقه
العميد /علي عبدالله شائع

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استشهاد القائد اللواء سكرة صاعقه في قياده وافراد وليد يعزون

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