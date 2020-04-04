قيادية بالانتقالي لـ"اليمن العربي": هذه أسباب تسليم الإخوان لمعسكراتهم بمأرب للحوثيين

قالت نادرة عبد القدوس، نائب رئيس اللجنة الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن ما حدث في مأرب هو عبارة عن تسليم معسكرات الاخوان للحوثيين، مبينة أن الاخوان يحاولون غزو الجنوب واحتلاله والشمال يبقى للحوثيين، هذه هي سياستهم.

واضافت نائب رئيس اللجنة الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن أسباب التنازل بين الطرفين تنحصر في أن كلاهما ينتمي للطائفة الزيدية، وثانياً الشماليون عينهم على الجنوب من زمان والغني بالثروات، ولوحدة كان هدفها احتلال الجنوب وأخذ ثرواته ولما قامت حرب 94م

واوضحت عبد القدوس، أن عدن كانت قبل الوحدة ممتلئة بالسياح والمقيمين فيها والزوار، ودور العرض السينمائي والمسارح.