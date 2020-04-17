المندب نيوز

قيادي أمني ينفي مغادرة موظفي المنظمات الدولية الأجانب للعاصمة عدن

17 أبريل، 2020
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قيادي أمني ينفي مغادرة موظفي المنظمات الدولية الأجانب للعاصمة عدن

 المكلا (المندب نيوز) خاص

نفى المسؤول الأمني لحي السفارات والمنظمات ومندوب إدارة الأمن لدى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن ونائب مدير شرطة صيرة القائد أمجد الصبيحي خبر مغادرة الأجانب من المنظمات الدولية العاملة في حي السفارات بخور مكسر .

وقال الصبيحي خلال تصريح له لوسائل الإعلام نستغرب من نشر بعض وسائل الإعلام المحلية خبر مغادرة الأجانب من المنظمات الدولية من حي السفارات بخور مكسر بالعاصمة عدن في محاولة منها لإرباك المشهد .

وأكد الصبيحي اننا على تواصل مستمر مع مسؤولين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذين بدورهم أكدوا لنا نفيهم القاطع مغادرة العاصمة عدن أو إيقاف عملهم في المنظمة وانهم مازالوا مستمرين ومتواجدين بالعاصمة عدن .

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