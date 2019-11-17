قيادي الانتقالي يعلق على مقتل شاب بالمعلا ويحمل هؤلاء المسؤولية



4 مايو / خاص

أشار قيادي في رئاسة المجلس الانتقالي إلى أن الشباب الجنوبي يعاني من أزمة أخلاقية وتربية، حيث بين إلى أنه قد نبه إلى هذه النقطة مسبقاً .

وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي منصور صالح، إن جريمة اغتيال الشاب جلال خالد في المعلا وبتلك البشاعة، والمتهم فيها ثلاثة اطفال أكبرهم ابن شقيقته خالد أبوبكر ذي الـ14عاماً، تؤكد ما نبهنا إليه سابقاً ، بأن ازمة الكثير من شبابنا الجنوبي الحقيقية هي أزمة أخلاق وتربية.

واضاف صالح بالقول :”كل مشكلاتنا اليوم، من رمي القمامة من على باص في الشارع إلى القتل بهذا العنف مردها سوء التربية وانعدام الثقافة والوعي بخطأ تصرفاتنا والزهو بأننا نستطيع ان نفعل ما نريد دون رادع”.

وأكد منصور صالح أنه قبل التفكير ببناء وطن جديد، فأنهم بحاحة لبناء جيل جديد وتربيته تربية صالحة، على القيم، والأخلاق، والعفة والنظام ،والنظافة ،ومعرفة الحق والصح ، واتباعه.

