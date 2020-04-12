قيادي بارز في الحزام الامني يحذر مستشفيات عدن لهذا السبب

حذر معين المقرحي اركان حرب اللواء الاول دعم والاسناد كل المستشفيات من مغبة رفض استقبال الحالات المرضية.

وقال المقرحي نناشد كل المستشفيات في عدن بتجهيز قسم او غرفة خاصة في كل مستشفى عبارة عن حجر صحي مؤقت لاستقبال مثل هذه الحالات.

واشار عبر التأكد منها ونحذر اي مستشفى يتهاون في حياة اي مواطن في عدن كوننا ستقف إلى جانب المواطن بكل قوة وحزم ولا ننسى أن ندين ونستنكر الخذلان المستمر من قبل جميع جهات الاختصاص كونهم يتحملون كامل المسئولية.

وتابع قائلا الى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في العاصمة عدن نعلم جيدا بحجم الامكانيات المتواضعة التي لديكم في ظل تخاذل كبير من قبل جميع جهات الاختصاص في المجلس الانتقالي الجنوبي وماتسمى الشرعية اليمنية وقيادة التحالف العربي وصمتهم المطبق امام كل القضايا والكوارث التي يعاني منها المواطن في عدن والتي بلغت إلى حد الاستهتار بحياة الناس دون اتخاذ اي اجراءات وقائية بطرق جادة وسليمة تخدم المواطن وتنقذ حياة الناس.

واضاف امام هذا كله شاهدنا مستشفياتكم ترفض استقبال اي مواطن مصاب بامراض اخرى كالربو والقلب وغيرها من الامراض وقد زادت هذه الظاهرة عن حدها خلال الأيام الماضية وتم رصد بعض حالات الوفاه لمواطنين بسبب الاهمال من قبلكم للاسف الشديد.

وشدد بالقول ان الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني في مثل هذه الظروف وفي ظل انتشار وباء كورونا المستجد في اغلب بلدان العالم يتحتم عليكم الوقوف بكل وطنية وانسانية مع شعبكم الذي يعاني ويلات الحرب والفقر والامراض لا ان تضاعفوا من هذه الأزمات بأفعال لا إنسانية وغير قانونية.

واختتم قائلا ان المستشفيات التي استغلت مثل هذه الأزمات ولم تبالي بحياة الناس دون أدنى درجات وصفات الانسانية يحق لنا أن نطلق عليها وصف المستشفيات التجارية كون الهدف الرئيسي لهذه المستشفيات هو الاتجار والكسب ولايهمهم وضع المواطن الذي يعاني الامرين.