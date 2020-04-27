قيادي بالانتقالي : إرادة شعب الجنوب لا تعرف إلا النصر

4 مايو / خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي،اليوم الإثنين، أن إرادة شعب الجنوب لا تعرف إلا النصر وهي سر نجاح صمود الجنوب.

وكتب العولقي عبر تغريدة له على “تويتر” :” إرادة شعب الجنوب رفعت قضية الجنوب في ٢٠٠٧م ونفس هذه الإرادة أجبرت القوى الشمالية على الاعتراف بقضية الجنوب والتخلي عن الدولة الاندماجية في ٢٠١٢م”.

وأضاف:” ونفس هذه الإرادة هزمت الحوثي في ٢٠١٥م ونفس هذه الإرادة فرضت المجلس الانتقالي الجنوبي في ٢٠١٧م،هذه الإرادة العظيمة لا تعرف إلا النصر”.