قيادي بالانتقالي: بيان الادارة الذاتية هو رسالة أخيرة ويستحيل ان تتعدى 48 ساعة

اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب الامين العام للمجلس فضل الجعدي ان بيان الادارة الذاتية اليوم بشان مرتبات العسكريين والأمنيين الجنوبيين المتوقفة منذ أشهر انه بمثابة الرسالة الاخيرة للشرعية اليمنية، مشيرا بانه يستحيل ان تتعدي 48 ساعة دون تنفيذه.

وقال الجعدي في اول رد على بيان الادارة الذاتية للجنوب على تويتر: “‏البيان عبارة عن رسالة أخيرة تحمل مساحة من الزمن لتدخل التحالف ومعالجة قضايا الناس ، لا نقبل ان تكون حقوق الموظفين اداة سلطوية للعقاب ، ويستحيل ان تتعدى ال48 ساعة”.

واضاف: “نعد كوادرنا العسكرية والامنية اننا في خندق واحد لاستعادة كافة الحقوق ، ونحن في محك الاختبار نكون او لا نكون”.

وكانت الادارة الذاتية برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك اصدرت بيانا عصر اليوم دعت فيه الحكومة اليمنية تحمل مسؤولياتها بدفع مرتبات القطاع العسكري والامني في الجنوب عبر البنك المركزي، وحذر من اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال تنصلت الحكومة عن ذلك.