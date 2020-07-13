عدن تايم

قيادي بالانتقالي: بيان الادارة الذاتية هو رسالة أخيرة ويستحيل ان تتعدى 48 ساعة

13 يوليو، 2020
0

اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب الامين العام للمجلس فضل الجعدي ان بيان الادارة الذاتية اليوم بشان مرتبات العسكريين والأمنيين الجنوبيين المتوقفة منذ أشهر انه بمثابة الرسالة الاخيرة للشرعية اليمنية، مشيرا بانه يستحيل ان تتعدي 48 ساعة دون تنفيذه.

وقال الجعدي في اول رد على بيان الادارة الذاتية للجنوب على تويتر: “‏البيان عبارة عن رسالة أخيرة تحمل مساحة من الزمن لتدخل التحالف ومعالجة قضايا الناس ، لا نقبل ان تكون حقوق الموظفين اداة سلطوية للعقاب ، ويستحيل ان تتعدى ال48 ساعة”.

واضاف: “نعد كوادرنا العسكرية والامنية اننا في خندق واحد لاستعادة كافة الحقوق ، ونحن في محك الاختبار نكون او لا نكون”.

وكانت الادارة الذاتية برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك اصدرت بيانا عصر اليوم دعت فيه الحكومة اليمنية تحمل مسؤولياتها بدفع مرتبات القطاع العسكري والامني في الجنوب عبر البنك المركزي، وحذر من اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال تنصلت الحكومة عن ذلك.

Advertisement

Related posts:

  1. وكالة روسية تحاور قيادي في الانتقالي.. هل يتراجع المجلس عن اعلان الادارة الذاتية للجنوب وما هو مصير الرئيس هادي "تحليل"
  2. بن بريك يبشر بنتائج ايجابية سيلمسها المواطن بعدن ويؤكد ان قرار الادارة الذاتية لا رجعة عنه
  3. بعد إعلان الإدارة الذاتية للجنوب .. قيادي في الانتقالي يبعث رسالة لأبناء الشمال المتواجدين في الجنوب
  4. هاني بن بريك يرد على دعوة الرئاسة اليمنية بمنحهم فرصة للتراجع عن بيان الادارة الذاتية
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of الشاحت يطعن في القضاء الحضرمي ويشكك في نزاهته

الشاحت يطعن في القضاء الحضرمي ويشكك في نزاهته

13 يوليو، 2020
Photo of ألوية الدعم والإسناد تؤكد على ضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الجنوب

ألوية الدعم والإسناد تؤكد على ضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الجنوب

13 يوليو، 2020
Photo of انطفاء قياسي للكهرباء يفاقم معاناة الصيف في عدن

انطفاء قياسي للكهرباء يفاقم معاناة الصيف في عدن

13 يوليو، 2020
Photo of وفاة طفل غرقا في قناة للري بلحج

وفاة طفل غرقا في قناة للري بلحج

13 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق