الخبر اليمني

قيادي بالانتقالي: زمن الإملاءات ولّى . . واخر يهدد السعودية

13 أبريل، 2020
0
صحيفة : سفراء دول غربية حذروا الرئاسة والحكومة من مخطط انقلاب جديد يستهدف حضرموت وشبوة..

│الخبر | خاص

أكد قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بانها لن تحدث أية تسوية سياسية في اليمن دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب.
ودعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لطفي شطارة، في تغريدة له، الى الثقة بإنها لن تحدث أية تسوية سياسية دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب ،وضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.
وقال شطارة في تغريدة له: ‏بعيدا عن الاخبار المشوشة او المبالغة عن الوضع في الجنوب او محاولات خلق الاحباط عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية على الأرض نقول ..ثقوا لن تحدث أية تسوية سياسية دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب ،وضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.
وأكد شطارة أن زمن الإملاءات ولى. حد قوله
وفي سياق متصل هدد الكاتب والسياسي الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي عبيد البري المملكة العربية السعودية بانها ستكون عدوا لهم في حال ماوقفت في مواجهة توجهاتهم السياسية.
البري وهو سياسي مقرب من الانتقالي قال ان المملكة ستكون عدوة لهم في حال رفضها مطلب الانفصال.
واضاف بالقول :” يجب أن تدرك السعودية أنها إذا وقفت عائق في طريق استقلالنا ستكون العدو الأول لنا”.

│المصدر – الخبر

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإملاءات السعودية بالانتقالي زمن قيادي واخر ولى يهدد

إقرا أيضا

Photo of السويد تحذر الحوثيين من مغبة إعدام صحفيين

السويد تحذر الحوثيين من مغبة إعدام صحفيين

13 أبريل، 2020
Photo of وزير العدل: سنحاكم كل من ثبتت مشاركته في الانقلاب على الشرعية وليس معارضيها سلمياً

وزير العدل: سنحاكم كل من ثبتت مشاركته في الانقلاب على الشرعية وليس معارضيها سلمياً

13 أبريل، 2020
Photo of صحفي كويتي : الجنوب اليمني سيعود دولة مستقلة .. ودبلوماسي يمني يرد : تاريخك رائع في الصحافة العربية فلا توسخه

صحفي كويتي : الجنوب اليمني سيعود دولة مستقلة .. ودبلوماسي يمني يرد : تاريخك رائع في الصحافة العربية فلا توسخه

12 أبريل، 2020
Photo of الحوثيون يعلقون رسميًا على بيان مجلس الامن الدولي بشأن وقف اطلاق النار في اليمن

الحوثيون يعلقون رسميًا على بيان مجلس الامن الدولي بشأن وقف اطلاق النار في اليمن

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق