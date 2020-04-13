قيادي بالانتقالي: زمن الإملاءات ولّى . . واخر يهدد السعودية

│الخبر | خاص

أكد قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بانها لن تحدث أية تسوية سياسية في اليمن دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب.

ودعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لطفي شطارة، في تغريدة له، الى الثقة بإنها لن تحدث أية تسوية سياسية دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب ،وضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.

وقال شطارة في تغريدة له: ‏بعيدا عن الاخبار المشوشة او المبالغة عن الوضع في الجنوب او محاولات خلق الاحباط عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية على الأرض نقول ..ثقوا لن تحدث أية تسوية سياسية دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب ،وضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.

وأكد شطارة أن زمن الإملاءات ولى. حد قوله

وفي سياق متصل هدد الكاتب والسياسي الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي عبيد البري المملكة العربية السعودية بانها ستكون عدوا لهم في حال ماوقفت في مواجهة توجهاتهم السياسية.

البري وهو سياسي مقرب من الانتقالي قال ان المملكة ستكون عدوة لهم في حال رفضها مطلب الانفصال.

واضاف بالقول :” يجب أن تدرك السعودية أنها إذا وقفت عائق في طريق استقلالنا ستكون العدو الأول لنا”.

│المصدر – الخبر