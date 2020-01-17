قيادي بالحزام الأمني يمنع خروج ناقلات النفط خارج عدن

قال قائد الحزام الامني في مديرية البريقة معين المقرحي بعد التحذيرات التي اطلقناها قبل ايام افتعال ازمة جديدة للوقود بالعاصمة عدن والمدن الجنوبيه الأخرى.

وتابع : قامت قواتنا الباسله هذا اليوم بايقاف جميع ناقلات الوقود ومنعها من الحركة حتى يتم وضع جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة.

واضاف : يعود سبب هذا الايقاف هو قيام قوى النفوذ ببدء ضخ المخزون الاحتياطي من مادة الوقود ونقلها عبر انابيب الضخ من مصافي عدن إلى ميناء الزيت ابتدأ من يوم أمس وهذا المخزون تقدر كميته بحوالي ٥٠٠٠ الف طن دون استيراد اي شحنه جديده مما يهدد بازمه جديده وغير مسبوقة في كل المدن الجنوبيه..

وقال:ضمان منع اي تلاعب جديد وكاجراءات أوليه حتى يتم وضع الحلول المناسبه بعد انعدام الوقود من اغلب المحطات في العاصمة عدن قامت قواتنا بوضع الاجراءات التالية.

واشار إلى أنه تم منع جميع ناقلات الوقود من الخروج خارج العاصمة عدن بشكل مؤقت ومرافقة جميع ناقلات الوقود من ميناء الزيت الى جميع المحطات في عدن حتى يتم افراغ كمية الوقود المحددة.

ولفت بالقول ان النزول يوم غدا إلى ميناء الزيت ومصافي عدن برفقة هيئة مكافحة الفساد وفريق اعلامي جنوبي لمعرفة الكميه المتبقيه واسباب عدم الاستيراد ووضع الحلول المناسبه.مضيفا بعد وضع كل الترتيبات السابقه يتم السماح بنقل الوقود للمدن الجنوبيه فقط حسب الخطه الموضوعه.

وواصل قائلا يتم التواصل بشكل مستمر مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي وجميع الشخصيات المؤثره لإيجاد حل سريع للمشكله مع ممارسة جميع الضغوطات واستخدام كافة الوسائل لضمان تنفيذ ذلك.

واختتم بالقول ختاما نعاهد الله ومن ثم شعبنا ووطننا اننا لن نسمح لاي اشخاص او جهات بأي تلاعب او فساد واننا سنقوم بفضح ومحاسبة كل من يثبت تورطه بمثل هذه الاعمال الدنيئة