قيادي جنوبي: الإخوان استنزفوا التحالف لبناء مليشيات إرهابية

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-12-26 10:39:27

هاجم القيادي بالانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، الأربعاء، ‏حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، مؤكداً بأنه يحاول تصدير الإرهاب إلى الجنوب.

وأكد الجعدي، في تدوينات على حسابه في تويتر رصدها “نيوزيمن”، أن حزب الإصلاح يستنزف التحالف العربي لبناء مليشيات إرهابية وإطالة أمد الحرب.

وقال مخاطباً الإخوان: “فشلتم في محاولات تصدير إرهابكم الى الجنوب ولصق تهمة الإرهاب بالجنوبيين”.

وأضاف القيادي الجنوبي “فشلتم (أي الإخوان) في مساعيكم الدنيئة في تحويل مناطق ومدن الجنوب الى أوكار للقتلة وحملة الأحزمة الناسفة وصانعي المفخخات”.

وقال الجعدي في تغريدة أخرى: “لفظكم الجنوب كما يلفظ البحر الجيف المنتنة، ولن تنطلي عليه حيلكم مهما علا نباحكم باسم المقدسات”.

وأضاف إن “‏القضايا المصيرية تشبه الجبال رسوخا وشموخا، لا تأبه للأرزاء والعواصف، ولا تتأثر بالزلازل أو الهزات الأرضية، ولا تستطيع أي قوة ان تقتلعها أو تنال من ثباتها ولو تداعت عليها كل الأمم”.

ودعا فضل الجعدي، في تغريدة أخرى، من أسماهم “الأدوات المرتعشة للإخوان”، إلى “ان يعوا ويستوعبوا أن إرهاب الناس وتعذيبهم وقتلهم لن ينجح في انتزاع قضيتهم من وجدانهم”، مترحما في ذات الوقت على الشهيد “يسلم صالح حبتور” الذي توفي تحت تعذيب “مليشيات الإخونج الإرهابية”، حد وصفه.

وخلص القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى القول، إن إخوان اليمن “لم يحققوا نصرا يذكر ولم يقدموا نموذجا يمكن البناء عليه، واستنزفوا التحالف لبناء مليشيات ارهابية وخوض معارك جانبية وتضخم الفساد وزيادة الأرصدة وإطالة أمد الحرب”.