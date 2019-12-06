المندب نيوز

قيادي جنوبي: المعركة الأخيرة والحاسمة بين الجنوب والشمال تبدأ من أبين وشبوة وتنتهي في حضرموت

6 ديسمبر، 2019
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قيادي جنوبي: المعركة الأخيرة والحاسمة بين الجنوب والشمال تبدأ من أبين وشبوة وتنتهي في حضرموت

الضالع (المندب نيوز) محمد ناصر الشعيبي

قال القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي طاهر مسعد العقلة ان المعركة الاخيرة والحاسمة بين الجنوب والشمال تبدا من ابين وشبوة وتنتهي في حضرموت.

وقال العقلة: هذه هي معركة الحسم على كل القيادات الجنوبية الاستعداد الكامل للمعركة الحسم بين الجنوب والشمال وتطهير الجنوب من الاحتلال الشمالي وحزب الاصلاح الاخونجي الذي يتزعم الارهاب.

وقال العقلة لماذا دول التحالف العربي الممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يتجاهلون مما يقوم بة حزب الاصلاح الاخونجي من تعزيزات عسكرية من مارب الى شبوة وابين وعلى دول التحالف صد هذه القوات الشمالية الذي تقوم في تعزيز قواتها اتجاة الجنوب وهذه المعركة هيئ المعركة الاخيرة والحاسمة بين الجنوب والشمال وشعب الجنوب وقيادتة السياسية مستعدون  للمواجهة الدفاع عن ارضة من قبل القوات الشمالية الذي يقودها حزب الاصلاح الاخونجي.

 وفي الختام قال العقلة ان شعب الجنوب وقيادتة السياسية الممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي لن يسمح للقوات الخوانية احتلال الجنوب وغزوة من جديد؛ أن شعب الجنوب يدافع عن دينه وعن أمته وعن بلده،واستعادة دولتة يجب علينا أن نقاتل وبضراوة وبكل قوة .

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