قيادي جنوبي: كل محاولات التقسيم لحضرموت ستمنى بالفشل ، وعهد “عفاش” خير شاهد

المكلا (المندب نيوز) خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “أحمد محمد بامعلم”، أن كل المحاولات لتقسيم محافظة حضرموت سيكون ستمنى بالفشل كما فشلت في عهد الرئيس الراحل “علي عبدالله صالح”.

وقال “بامعلم” في تغريده على موقع التواصل “تويتر” رصدها محرر “المندب نيوز” : أن ظهور تحركات منحرفة تدعي قدرتها على تقسيم حضرموت مجرد فقاعات غرضها حرّف مسار شعب الجنوب وتعطيل اتفاق الرياض.

وأردف “بامعلم” قائلاً: لكننا نعيد ونقول بأن حضرموت هي الجنوب والجنوب هو حضرموت.

وأوضح “عضو هيئة رئاسة الانتقالي” في ختام تغريدته:” إن كل تلك المحاولات التي بدأت منذ زمن صالح تعد محاولات فاشلة ستتحطم أمام ارادة أبناء حضرموت والجنوب عامة.

وأختتم “بامعلم” بوسم لهشتاج أطلقة ناشطون حضارم على مواقع التواصل بعنوان #حضرموت_ترفض_التقسيم.