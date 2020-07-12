ابابيل نت

قيادي حوثي كبير يستولى على مدرسة في إب ويحولها الى سكن

12 يوليو، 2020
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استولى قيادي في مليشيا الحوثي على مدرسة في مديرية مذيخرة بمحافظة إب، وسط اليمن، وحولها إلى سكن خاص به. 

وأفاد مصدر، أنه مع مجموعة من عناصر المليشيا قاموا بزيارة، مؤخرا، لعزلة خولان في مذيخرة للقاء مشايخ ووجاهات.

وقال المصدر، اليوم الأحد، إنهم تفاجأوا عند وصولهم بتذمر كبير من الأهالي على خلفية الاستيلاء على مدرسة الحمزة في خولان من قبل القيادي الحوثي المدعو أحمد محمد هزاع باعلوي الذي عينته المليشيا الموالية لإيران عضوا في مجلس الشورى المختطف في العاصمة صنعاء

وأضاف إنهم لدى وصولهم المنطقة “إذا بنا نرى سخط وتذمر واستنكار وغضب عظيم من الأهالي قائلين لنا ابدأوا غيروا علينا وارفعوا عنا هذا العدوان وأعيدوا لأبنائنا مدرستهم ، فوالله ماعد درينا ما نقول لهم”.

وتمارس عناصر المليشيا الحوثية، قيادات وقواعد، عمليات “بلطجة” ونهب وسطو على أموال الناس والدولة دون أية ضوابط أخلاقية أو قانونية أو دينية أو عرفية. طبقا لأحد سكان المديرية.

وتابع “رأينا النهب الحوثي أشكال وأنواع لكن تحويل مدرسة إلى سكن خاص، هذه لم أسمع أنها قد حدثت من قبل طول عمري، وأنا اليوم قادم على سن الستين سنة”.

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