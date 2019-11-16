قيادي حوثي يبيع أرض وقف وأبقار نادرة بـ100 مليون ريال في ذمار

المشهد العربي – خاص :

أقدم قيادي في مليشيا الحوثي في محافظة ذمار على بيع ابقار مزرعة حكومية، بالإضافة إلى بيع أرضية خاصة بالأوقاف.

وقالت مصادر مطلعة لـ”المشهد العربي” إن القيادي الحوثي “عباس علي العمدي”، المعين من المليشيا وكيلا لمحافظة ذمار، كلف قيادات حوثية متوسطة تابعة له، ببيع نحو 30 بقرة من أبقار مزرعة رصابة المملوكة للمؤسسة الاقتصادية، وبيع أرضية كبيرة تابعة للأوقاف في مدينة ذمار باكثر من 100 مليون ريال.

وأضافت المصادر أن مكتب الزراعة في ذمار، وفرع المؤسسة الاقتصادية، اعترضا على بيع الأبقار كونها نوعية نادرة مستوردة من هولندا، إلا أن القيادي الحوثي هدد الرافضين لقراره.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي العمدي يمارس فسادا كبيرا ولديه صلاحيات مطلقة، بعد استقالة محافظ ذمار الحوثي محمد حسين المقدشي.