قيادي حوثي يقتحم مدرسة للفتيات ويعتدي على المعلمات بالبيضاء



عدن تايم – وكالات :

اعتدى قيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية، على مدرسات داخل مدرسة للبنات في مدينة البيضاء، وقام بطردهن في واقعة لاقت استهجاناً واسعاً.

وقال مصدر محلي: إن المدعو عبد الله أحمد الجمالي، المُعين من ميليشيات الحوثي وكيلاً لمحافظة البيضاء اقتحم مع مرافقيه بأسلحتهم مدرسة اللسواس، وقام بشتم وطرد المعلمات؛ بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وأضاف: إن المعلمات تقدمن بشكوى خطية للمحافظ المعين من الحوثيين ضد المدعو الجمالي، فأصدر الأول توجيهات بحرمانهن من الراتب لهذا الشهر (يدفعه الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة) عقاباً لهن على شكواهن الوكيل الحوثي.