قيادي حوثي يقتل آخر في اشتباكات بصنعاء بعد تصفية قياديين بصعدة

ذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن قيادي بمليشيا الحوثي، أقدم على قتل آخر في اشتباكات مسلحة بأحد الاحياء الواقعة شمالي شرق العاصمة، بعد أيام من تصفية قياديين حوثيين بصعدة في سياق تصفيات الأجنحة والمصالح.

وأفادت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” بأن القيادي في المليشيا المدعو هشام ردمان أقدم على قتل قيادياً آخر يدعى جميل النهمي خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بينهما جوار جامع الحمزة، في منطقة الحشيشية شمالي شرق ‎صنعاء.

وأشارت المصادر الى أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات على النفوذ والمصالح وتقاسم المنهوبات من سلاح الدولة.

و تصاعدت حدة الخلافات بين أجنحة المليشيا المتمردة المدعومة من إيران، ووصلت الى حد التصفيات الداخلية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، التي شهدت خلال الأيام الماضية حالات قتل في ظروف غامضة، شملت عدد من القيادات، ضمن صراع الأجنحة داخل المليشيا؛ اذ عثر مواطنين على جثة القيادي في المليشيا يحي شرويد، مقتولاً وسط المدينة، و على جسده آثار تعذيب.

ولقي القيادي الحوثي، المدعو إبراهيم الداعي، مصرعه في عملية اغتيال بطلق ناري جنوب مدينة صعدة، الأسبوع الفائت.