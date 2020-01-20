نيوز يمن

قيادي حوثي يهاجم منزل شقيق محافظ تعز السابق بصنعاء ويقتل 4 من أبنائه

20 يناير، 2020
0

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-01-20 19:04:41

هاجم مسلحون يتبعون قيادياً في ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الاثنين، منزل الشيخ محمود أحمد محمود، شقيق محافظ تعز السابق، أمين محمود، في صنعاء، وقتلوا أربعة من أبنائه.

وقال مصدر محلي لـ”نيوزيمن”، إن مسلحين حوثيين هاجموا منزل الشيخ محمود في صنعاء على خلفية مشكلة بينه وبين قيادي في الميليشيا ينتمي لمحافظة المحويت.

وأضاف “إن القيادي الحوثي استقدم مجاميع مسلحة، وهاجم منزل شقيق المحافظ السابق لتعز، وقتل أربعة من أبناء محمود أحمد محمود”.

وأوضح أن كلاً من هيثم وماجد وهشام وفؤاد أبناء الشيخ محمود أحمد محمود، قُتلوا خلال دفاعهم عن منزلهم في صنعاء، بعد محاولة العناصر التابعة للقيادي الحوثي اقتحامه.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبنائه السابق بصنعاء تعز حوثي شقيق قيادي محافظ من منزل ويقتل يهاجم

إقرا أيضا

Photo of تعز.. سلطة الإخوان تمنع صرف مرتبات موظفي التربية

تعز.. سلطة الإخوان تمنع صرف مرتبات موظفي التربية

20 يناير، 2020
Photo of الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي على مسجد بمأرب

الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي على مسجد بمأرب

20 يناير، 2020
Photo of السعودية: ميليشيا الحوثي تستهين بالمقدسات وتسترخص الدم اليمني

السعودية: ميليشيا الحوثي تستهين بالمقدسات وتسترخص الدم اليمني

20 يناير، 2020
Photo of فاضل وسالم والشميري.. خلافات لا يطويها مقيل وصورة باهتة الدلالة

فاضل وسالم والشميري.. خلافات لا يطويها مقيل وصورة باهتة الدلالة

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق