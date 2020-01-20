قيادي حوثي يهاجم منزل شقيق محافظ تعز السابق بصنعاء ويقتل 4 من أبنائه

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-20 19:04:41

هاجم مسلحون يتبعون قيادياً في ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الاثنين، منزل الشيخ محمود أحمد محمود، شقيق محافظ تعز السابق، أمين محمود، في صنعاء، وقتلوا أربعة من أبنائه.

وقال مصدر محلي لـ”نيوزيمن”، إن مسلحين حوثيين هاجموا منزل الشيخ محمود في صنعاء على خلفية مشكلة بينه وبين قيادي في الميليشيا ينتمي لمحافظة المحويت.

وأضاف “إن القيادي الحوثي استقدم مجاميع مسلحة، وهاجم منزل شقيق المحافظ السابق لتعز، وقتل أربعة من أبناء محمود أحمد محمود”.

وأوضح أن كلاً من هيثم وماجد وهشام وفؤاد أبناء الشيخ محمود أحمد محمود، قُتلوا خلال دفاعهم عن منزلهم في صنعاء، بعد محاولة العناصر التابعة للقيادي الحوثي اقتحامه.