قيادي في الانتقالي: استعادة الجنوب كدولة ليس مهماً في الوقت الحالي

علق ناشط سياسي جنوبي حول الأصوات المطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية.

وقال أحمد عمر بن فريد، ممثل الانتقالي الجنوبي في أوروبا، في تغريدة عبر تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: أن “استعادة الجنوب كدولة مستقلة مهمة ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، في ظل هذه الظروف المعقدة داخليا وخارجيا”.

وأضاف بن فريد، أن استعادة الدولة “تتطلب جهد سياسي دقيق ومكثف والأهم من ذلك العمل من أجل الهدف العام وعدم تقديم الخاص عليه، كما ان الوحدة الوطنية الجنوبية تعتبر من أهم شروط نجاح مسعانا فلا يجب التفريط فيها”.