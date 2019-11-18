كريتر سكاي

قيادي في الانتقالي .. السعودية شوكة الميزان ولا بديل عنها

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 46 ثانية
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عدن (كريتر سكاي) خاص

قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان السعودية شوكة الميزان ولا بديل عنها .

وقال فر تغريدة رصدها كريتر سكاي : ‏بدأت بعض الأصوات ترتفع وتهاجم المملكة العربية السعودية تحت شعارات “السيادة”.

واضاف :التحالف بقيادة السعودية هو شوكة الميزان ولا بديل آخر عن دور التحالف في بلادنا سوى فوضى لا تبقي ولا تذر وهذا هو منهج محور إيران وقطر والجماعات التي تدور في فلكه.

واختتم : الحكمة ضالة المؤمن ومراجعة المواقف ضرورة.

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