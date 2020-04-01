قيادي في الانتقالي : ليس من حق التحالف التحدث نيابةً عنّا

│الخبر | خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “لطفي شطارة”، ان من حق التحالف أن يبحث عن حلول مع الحوثيين في الشمال.

وقال شطارة في تغريدة له: ‏من حق التحالف أن يبحث عن حلول مع الحوثيين والجلوس معهم لترتيبات مستقبل الحرب في الشمال، بعد أن فشلت الشرعية وكل قوى الشمال من تغيير واقع سيطرة الحوثيين هناك..

لافتا الى انه لن يكون للتحالف الحق بالحديث نيابة عن الجنوب طالما وهناك شعب له الكلمة الفصل.

مؤكدا بان الشعب الذي صنع النصر سيحدد مستقبله ولو بالقوة.

│المصدر – الخبر