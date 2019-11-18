عدن تايم

قيادي في الانتقالي يعلق على عودة رئيس الوزارء الى عدن ويدعو لإجراءات سريعة

عدن تايم عدن تايم منذ 8 دقائق
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علق القيادي في المجلس الانتقالي فضل الجعدي مساعد الامين العام وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي وصل عصر اليوم الى العاصمة عدن .

وقال الجعدي في تغريده له على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ننتظر من الأخ رئيس الوزراء إجراءات عملية وسريعة ل : إطلاق الأسرى من سجون شبوة
إطلاق صرف الجوازات وإخلاء الجرحى للعلاج في الخارج صرف المرتبات وتسويتها .

ودعا مساعد الامين العام رئيس الحكومة الى العمل على معالجة ملف الخدمات بكل نواحيه معالجات منطقية ودائمة والإبتعاد عن المعالجات الترقيعية .

الجدير بالذكر ان عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك الى عدن تأتي تنفيذياً لاتفاق الرياض الذي قضى بعودة رئيس الوزراء لتصريف الاعمال وصرف المرتبات المتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اشهر في عدد من القطاعات العسكرية والمدنية .

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الانتقالي الوزارء الى رئيس سريعة عدن على عودة في قيادي لإجراءات ويدعو يعلق

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