عدن تايم

قيادي في الانتقالي يعلق على مساعي الشرعية لإعادة احياء مشروع تقسيم حضرموت

عدن تايم عدن تايم منذ 3 دقائق
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هاجم رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد مساعي الشرعية لاحياء واعادة مشروع تقسيم حضرموت .
ووصف بن فريد الانباء التي تتحدث تقسيم حضرموت وعزم الرئيس هادي اصدار قرار بهذا الشأن بانها عبث اطفال وحماقة فاشلة.

ودعا بن فريد في تغريدة له على تويتر الى عدم القلق على حضرموت ابدا،فهي لانها دائما ما تنتصر على كل المتطفلين على وحدتها الجغرافية.

وتابع قائلا: للعلم فقط ..حاول نظام صالح وهو في عز قوته عام ١٩٩٩ تقسيم حضرموت ووقف الشارع الجنوبي والحضرمي ضد ذلك المخطط وفشل تمام

واضاف : اليوم ستبدو اي محاولة منهم مجرد عبث أطفال وحماقة فاشلة.

وكانت مصادر اعلامية قد قالت بان ‏الرئيس عبدربه منصور هادي وقع قبل يومين، قرارا غادرا قضى باعتماد محافظة وادي وصحراء حضرموت وتعيين وكيل حضرموت لشؤون الوادي عصام الكثيري محافظا لها.

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عدن تايم

عدن تايم

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