قيادي في الحزام يصعد ضد اتفاق الرياض ويعلن تمرده ويؤكد أن قراره بيد الانتقالي 

أكد قيادي في الحزام الامني اليوم الخميس أن الاوامر لن يتلقاها الا من قيادات المجلس الانتقالي وأن قوات النخبة والاحزمة الامنية ستكون مساندة للانتقالي.

ويقضي اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي إلى هيكلة الاحزمة الامنية ودمجها في اطار وزارة الداخلية والدفاع وتتلقى أوامرها من قيادات الوزارتين وحديث القيادي في الحزام اثبات لتحدي الانتقالي ورفضه لاتفاق الرياض.

وقال قائد الحزام في الصبيحة وضاح عمر في تصريحات صحفية اليوم أن قواته على اهبة الاستعداد لمواجهة اي طارئ.

وأضاف وضاح:” لن تكون قواتنا الا الذراع الايمن للقيادة السياسية ممثلة بالقائد عيدروس الزبيدي القائد العام لقوات المقاومة الجنوبية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبثقة مفرطة وستظل السند لمهامه المناطه بما يكفل نجاح مشروع الدولة ويعزز سير الخطة الامنية بكل اقتدار”.

ويأتي ذلك في ظل عودة عيدروس الزبيدي ومغادرته الى عدن بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.