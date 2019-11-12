عدن الغد

قيادي في انتقالي ردفان يجري عملية جراحية

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 15 دقيقة
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قيادي في انتقالي ردفان يجري عملية جراحية

أجرى الناشط السياسي والقيادي في مجلس انتقالي ردفان أحمد قائد عملية جراحية إثر حالة مرضية  مفاجئة برزت في الجهاز البولي من الجسم.
وقالت المصادر إن أحمد قائد أثناء شعوره بألم سارع بالذهاب إلى مستشفى ردفان العام لتلقي العلاج ، لكن الأطباء قرروا نقله الى عدن ، حيث قام بأجراء عملية وتبدو حالته مستقرة.
وكان رئيس انتقالي لحج رمزي الشعيبي قد قام بزيارة إلى القيادي أحمد قائد للاطمئنان على صحته، بدوره قدم أحمد قائد شكره لرئيس الانتقالي في تحج على هذه الزيارة. 
يذكر أن أحمد قائد من  أبرز نشطاء الحراك الجنوبي في ردفان منذ انطلاقته وكان رئيسا للدائرة الإعلامية للحراك بردفان وحاليا أحد أعضاء المجلس الانتقالي.

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عدن الغد

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