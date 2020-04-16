قيادي مؤتمري كبير ومقرب من عفاش يقود وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

يقود قيادي مؤتمري بارز مقرب من عفاش منذ أيام وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وبرز على نحو مفاجئ محافظ الضالع السابق علي قاسم طالب مترأسا وفد وساطة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمنطقة شقرة.

وزار طالب قوات الحكومة في مدينة شقرة والتقى بقادتها.

طالب كان واحد من ابرز القيادات السياسية التي برزت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وواحد من ابرز القيادات السياسية .

وقالت مصادر سياسية ان الجهود التي يقودها طالب تهدف إلى وقف حالة الصراع بين الشرعية والانتقالي والتوصل إلى تسوية سياسية.