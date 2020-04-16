المشهد اليمني

قيادي مؤتمري كبير ومقرب من عفاش يقود وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

16 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

يقود قيادي مؤتمري بارز مقرب من عفاش منذ أيام وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وبرز على نحو مفاجئ محافظ الضالع السابق علي قاسم طالب مترأسا وفد وساطة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمنطقة شقرة.

وزار طالب قوات الحكومة في مدينة شقرة والتقى بقادتها.

طالب كان واحد من ابرز القيادات السياسية التي برزت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وواحد من ابرز القيادات السياسية .

وقالت مصادر سياسية ان الجهود التي يقودها طالب تهدف إلى وقف حالة الصراع بين الشرعية والانتقالي والتوصل إلى تسوية سياسية.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الحكومة الشرعية بين عفاش قيادي كبير مؤتمري من والمجلس وساطة ومقرب يقود

إقرا أيضا

Photo of بعد توافد الحشود العسكرية للطرفين…بوادر معركة بين الانتقالي الجنوبي والقوات الشرعية في شقره

بعد توافد الحشود العسكرية للطرفين…بوادر معركة بين الانتقالي الجنوبي والقوات الشرعية في شقره

16 أبريل، 2020
Photo of بعد التهديد بحق الرد .. انهيار تام للهدنة الهشة وصنعاء تتعرض لقصف غير مسبوق

بعد التهديد بحق الرد .. انهيار تام للهدنة الهشة وصنعاء تتعرض لقصف غير مسبوق

16 أبريل، 2020
Photo of صاعقة رعدية تقتل شاب جامعي بالحديدة

صاعقة رعدية تقتل شاب جامعي بالحديدة

16 أبريل، 2020
Photo of ”بن سلمان” يجدد حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

”بن سلمان” يجدد حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق