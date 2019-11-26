قيادي مؤتمري يكشف عن خلافات داخل الحزب ويدعو إلى خارطة طريق لإنهاء الانقسام

│الخبر | خاص

كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع عن تفاصيل هامة متعلقة بالخلاف السياسي في حزب المؤتمر

وتطرق الشجاع في منشور له على الفيس بوك للخلافات السياسية التي تعصف بالحزب منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وماهي العوائق التي تمنع حزب المؤتمر من توحيد صفوف قياداته وعودته مجددا إلى الساحة

وقال عادل الشجاع انه حتى لو لم يعترف أحد من قيادات المؤتمر بوجود خلاف سياسي كبير داخل هذه القيادات، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئا ، لماذا ؟ لأن الخلاف داخل المؤتمر أصبح مكشوفا ومرئيا وملموسا من قبل كل الناس . الخلاف أمر طبيعي ، غير الطبيعي هو أن لا يحدث هذا الخلاف ، بسبب التحولات السياسية الكبرى التي تعصف باليمن .

واضاف الشجاع : الخلاف موجود داخل قيادات المؤتمر ، اعترف من اعترف وأنكر من أنكر ، والخلاف له أسبابه الموضوعية على قاعدة هذه التحولات السياسية الكبرى . هناك من يتشبث بمصالحه الشخصية ويتمسك بآراء لا معطيات لها في الواقع ، وبين من يقرأ الواقع كما هو بشجاعة وعقل منفتح وطموح مشروع .

وتابع : نحن حينما ندعو إلى المصالحة ليس من باب الترف ، بل في إطار الجهود المتواصلة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة . إننا نمر بمرحلة صعبة وإنهاء الانقسام فرصة جدية لطي صفحة الانقسام السوداء في ظل التهديدات والمخاطر التي تهدد القضية والمشروع الوطني في ظل المحاولات المستميتة لتصفية المؤتمر .

وأشار إلى انه لهذا السبب هناك ضرورة لإجراء مصالحات داخل المؤتمر من أعلى سلم الهرم ، فالخلافات بين القيادات تعد معوقا رئيسيا لوحدة المؤتمر وفاعليته . هذه المصالحة لابد من أن تضع في حسبانها وضع استراتيجية عمل وطني تأخذ في حسبانها مراجعة كاملة للوحدة الوطنية والثورة والجمهورية والديمقراطية .

ونوه عادل الشجاع بأن قيادات حزب المؤتمر بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وآمنة وممر مهم وإجباري لإنهاء الانقسام . واضاف ,لا أنكر أن هناك جماعة مصالح ليس لديها استعداد للتفريط بمكتسباتها التي حصلت عليها جراء الانقسام على حساب قوت الفقراء والغلابة ما يستوجب تجاوزها وتطهير المؤتمر منها . وهذا لن يتم إلا بالدفع بجهود الوحدة وإنهاء الانقسام .

وتابع آن الآوان لجمع كلمة المؤتمر وهذا أقل ما نقدمه في الذكرى الثانية لمقتل الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام عارف الزوكا ، ولن يوقفنا أحد في مساعينا لإنهاء هذا الانقسام الأسود . سنواجه كل جماعات المصالح التي تحاول عرقلة جهود المصالحة . ذلك أن المؤتمر حزب له لوائحه وأنظمته هي التي تحكم بنيته التنظيمية . فهو ليس عقارا يورث بالعقود أو البصاير .

واردف الشجاع قائلا: لست بحاجة للقول إن المؤتمر كان أمام فرصة حقيقية للنهوض بالدولة وحمل عبء إستعادتها وفرض القضية الوطنية على أولويات المجتمع الدولي والإقليمي ، غير أن الحسابات الشخصية الضيقة أعاقت دور المؤتمر بسبب إصرار بعض الشخصيات على الاستفراد بقرار المؤتمر وتحويله إلى ملكية خاصة .

وأختتم الشجاع حديثه داعيا قواعد المؤتمر إلى الالتفاف حول وحدة المؤتمر وتماسكه مؤكدا ان قيادات الحزب ستكون جميعا في الأشهر القادمة مع الاستحقاق الكبير لعقد لقاء موسع .

│المصدر – الخبر