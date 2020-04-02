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قِلة المعروض تقفز بالدولار لـ(140) جنيهاً بالسوق الموازية

2 أبريل، 2020
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قِلة المعروض تقفز بالدولار لـ(140) جنيهاً بالسوق الموازية

السودان اليوم :

قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازية الثلاثاء إلى (140) جنيهاً للبيع و(138) جنيهاً للشراء، مقارنة بأسعاره الإثنين لـ(134 ـ 135) جنيهاً للبيع والشراء .
وقال متعاملون بالسوق الموازية لـ(السوداني) أمس هناك قلة في المعروض من الدولار مقارنة بالطلب العالي عليه من قبل الموردين لتوفير السلع الرمضانية، ومن بعض الأفراد الذين يشترون بكميات غير طبيعية، مشيرين إلى ارتفاع مماثل في العملات الأخرى موضحين لتزود السوق بالعملات من المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد عبر انتداب موظفيها للتفاوض على البيع والشراء مع التجار، بجانب تحويلات المغتربين والتي بدأت في التراجع هذه الفترة ومن أفراد عاديين .
وتوقع التجار المزيد من الارتفاع في الدولار حال استمرار النُدرة .







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المعروض الموازية بالدولار بالسوق تقفز جنيها قلة لـ140

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