كأس إسبانيا .. برشلونة يتأخر أمام إيبيزا بهدف في الشوط الأول



تأخر برشلونة أمام مضيفه إيبيزا بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “كان ميسيس”، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.



الهدف احرزه اللاعب خافيير بيريز فى الدقيقة التاسعة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وسجل فريق إيبيزا هدفا ثانيا فى الدقيقة 17 ولكن الغاه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو.



ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم كل من النجم ليونيل ميسى الذى فضل المدرب اراحته بالإضافة إلى جيرارد بيكيه ولويس سواريز للإصابة.



وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:



حراسة المرمى: نيتو



الدفاع: سيميدو – لينجليه – دى يونج – جونيور فيربو



الوسط: ريكى بويج – سيرجى روبرتو – راكيتيتش



الهجوم: جريزمان – بيريز – أنسو فاتى

