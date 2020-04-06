كاتبة خليجية: اعتراف التحالف  بالمجلس الانتقالي الجنوبي يمهد الطريق لاعتراف عربي ودولي بدولة الجنوب 



قالت الكاتبة والباحثة الإماراتية نورا المطيري، اليوم، إن اعتراف التحالف العربي بالمجلس الانتقالي الجنوبي يمهد الطريق لاعتراف عربي ودولي بدولة الجنوب العربي، مؤكدةً أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي لدول الخليج.

وفي في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “قالت المطيري: ” الموقف التاريخي المُشرف باعتراف التحالف العربي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، يمهد الطريق، لاعتراف عربي ودولي يُعيد مقعد الأمم المتحدة لدولة الجنوب العربي، العمق الإستراتيجي لدول الخليج”.

وأضافت: “أزمة اليمن مجرد كرة يتقاذفها الحوثيون والإخوان فيما بينهم”.

