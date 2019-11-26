4 مايو

كاتبة خليجية: الانتقالي يدعم دول التحالف العربي لإرساء الأمن والسلام

4 مايو 4 مايو منذ 11 دقيقة
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الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 07:40 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص

أكدت الكاتبة السياسية، نورا المطيري، أن المجلس الانتقالي يقوم بدعم مطلق لدول التحالف العربي لإرساء الأمن والسلام.

وكتبت المطيري، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، : “‏الانتقالي لا يريد حصصا ولا قطعا من كعكة المناصب التي يتنازعها الجميع ويحاولون إفتراسها”.

وتابعت: “كل ما فعله المجلس الجنوبي حتى الآن ويقوم به حاليا وسيقوم به لاحقا هو دعم مطلق للتحالف العربي بقيادة السعودية لإرساء الأمن والسلام، دون قيد أو شرط، إيمانا منه بجدية التحالف لتحقيق الأهداف”.

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4 مايو

4 مايو

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