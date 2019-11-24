كاتبة سياسية: السعودية والإمارات تواجهان غضبا ومقاومات من تحالفات أخرى



4 مايو / خاص

أكدت الكاتبة السياسية، نورا المطيري، أن التحالف العربي يواجه غضبا من تحالفات أخرى من الإخوان والحوثية وإيران وتركيا.

وقالت المطيري، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: “‏كلمة سر واحدة عميقة هي ‎التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتحرص الإمارات على دعم كافة توجهاته، لكنه يواجه غضباً ومقاومة من تحالفات آخرى، تحالف الإخوان والحوثية والحرس الثوري، وتحالف إيران وتركيا، ومن يصطف إلى جانبهما، خوفاً وطمعاً”.