كاتب جنوبي يطالب بتدخل الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ مدينة الشحر من كارثة إنسانية تحاول الشرعية استثمارها



دعا الكاتب الجنوبي هاني مسهور الهلال الأحمر الإماراتي للتدخل وانقاذ مدينة الشحر من كارثة تحاول قوى الفساد في حكومة الشرعية استثمارها.

وفي تغريدة سلسلة تغريدات له على تويتر قال مسهور: “عزل مدينة الشحر بدون توفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء هي عملية إعدام لآلاف البشر من سكان المدينة.”

وطالب مسهور بتدخل عاجل من الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ المدينة من كارثة ستحاول قوى الفساد في الشرعية استثمارها للتكسب المالي ولو على حساب الضحايا من الابرياء.

وأضاف مسهور: “القبح الصادر عن أذناب اخوان اليمن بإطلاقهم حملات الشماتة بمصاب حضرموت والشحر لن يكسر الحضارم بل سيزيدهم عزم وقوة على تجاوز الأزمة ومحاسبة هذا التيار القذر من التنظيم الشيطاني الخبيث.”

