كاتب سياسي: عدن بحاجة إلى خدمات وليس لعودة الحكومة الفاسدة

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عدن تايم/خاص:



انتقد الكاتب السياسي, أنيس الشرفي, عودة الحكومة الشرعية إلى عدن, وقال انها بحاجة الى خدمات وإعادة اعمار وصرف تعويض للمتضررين كما تم في مأرب.

وكتب الشرفي في تغريدة على تويتر “عدن ليست بحاجة لعودة وزراء الحكومة الفاسدين الذين ينهبون ثرواتها ومواردها ثم يتخلون عن أهلها عند الأزمات, عدن بحاجة إلى توفير خدمات وإعادة إعمار وتعويض للمتضررين جراء كارثة السيول”.

وتابع “بإمكان الحكومة صرف تعويضات متضرري عدن كما تم صرفها لمأرب إن أرادوا ذلك، ولكن وراء الأكمة ما وراءها”.















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