المشهد اليمني

كاتب كويتي يفجر غضب اليمنيين ويحرض على تقسيم اليمن

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شن مغردون يمنيون هجوما عنيفا على الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، بعد دعوته الصريحة لتقسيم اليمن وتحريضه على انفصال الجنوب.

وزعم “الجارالله” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) أن الجنوب اليمني سيستقل من الشمال وأن عدن ستعود دوله مستقلة الارتباط.

وتابع:”والسبب هم الحوثيين الذين باعوا الشمال اليمني إلي دولة الارهاب إيران”

وهاجم الكاتب الكويتي المثير للجدل دائما إيران وقال “الشمال أبناءه هم الذين سيتولون أمر تطهير بلدهم من مليشيات إيران الحوثيه إيران نظامها علي وشك السقوط ومعه سقوط حوثي”

واستنكر يمنيون بشدة تحريض أحمد الجارالله على تقسيم اليمن وتدخله الفج في الشأن اليمني، على غرار ما فعله ضاحي خلفان وحمد المزروعي قبل ذلك.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”استاذ احمد : نصيحة لوجه الله خذ راحت بالتغريد في اي وقت …. لكن من بعد الساعه 12 العب كيرم .. ارسم .. لكن لا تقرب للجوال الستر زين ..”

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