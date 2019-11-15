المشهد العربي

كاتب لبناني: الحوثيون ونصرالله يعتبرون أنفسهم ورثة الدين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 3 دقائق
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قال الكاتب والسياسي اللبناني رضوان السيد، إن احتفاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالمولد النبوي هو مجرد اكتشاف حديث لأهداف سياسية بحتة والغرض منه هو ربطه باحتفاء الحوثيين؛ كونه ليس في تقاليد الزيود.

وأضاف السيد في مقال له بصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه ليس لآل البيت مقامات ومزارات باليمن على كثرتهم باستثناء مقام الإمام الهادي بالجامع الكبير بصعدة، ولم يكن يزار لكنه قبر عليه قبة مثل قباب الأولياء الذين يحتفي بهم الصوفية باليمن أيضاً.

ولفت إلى أن الحوثيين طائفة جديدة عند الزيدية والشيعة مثل الطوائف الأخرى التي ظهرت بعد قيام دولة ولاية الفقيه، وكان لا بد من استقطاب الشيعة في العالم واستتباعهم بكافة الأساليب لكي تحاول إيران استخدامهم على ما تحب وتهوى.

وأشار إلى أنه منذ الثوران الحوثي بدأ هؤلاء ينشرون خليطاً من التقاليد الشيعية العامة والشيعية الخاصة بالإمامة الجديد والتي كان آخرها مسألة الاحتفاء بالمولد النبوي.

وشدد على أن نصر الله والحوثيين أرادوا التأكيد من وراء ذلك على أنهم هم ورثة الدين وورثة الدولة مهما بلغ عددهم في اليمن ولبنان وبين جمهور المسلمين في العالم.

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