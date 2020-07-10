كاتب مصري: الإخوان اصل البلاء ومنبع الشرور



عدن تايم/استماع/رعد الريمي

قال الكاتب السيناريست المصري وحيد حامد ان جماعة الإخوان تسببت بأزمة فكرية لسنوات على مستوى الوطن العربي وهي اصل البلاء ومنبع الشرور

واضاف بمقابلة لقناة “المصرية الاولى”ان اصل البلاء الإخوان لكونهم مارسوا كل الشرور ومنحوا لانفسهم حق ليس من حقهم ان يحققوا لانفسهم ذلك كما حرموا على الناس امور ليس من حقهم حرمان الناس منها.

واشار ان جماعة الاخوان بمطلعها كانت تتعاون معها مجموعة من الجماعات كالجماعة السلفية.

وذكر ان مصر كدولة كان نسبة اخلاق شعبها ارفع واكثر نقاء غير ان تغير كثير من السلوكيات والاخلاقيات رافقها انتشار الفقر جعل من جماعة الاخوان تجد مسلكا للناس لغزوا فكرهم.