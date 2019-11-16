كاتب ومحلل عسكري : عودة رئيس الوزراء لايحل مشكلة الجنوبيين ، والشرعية تعمل على إفشال إتفاق الرياض

المكلا ( المندب نيوز ) رصد خاص :

قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي أن عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى عدن لا يحل المشكلة وإتفاق الرياض وكل محتواه لا يحل مشكلة الجنوبيين أو يلبي طموحاتهم .

وأوضح العميد النسي في تغريدة بحسابة في تويتر بأن هذا الإتفاق جاء من أجل توحيد الجهود لمواجهة الحوثي ، وأن الشرعية تعمل على إفشاله لأنها لا تريد مواجهة الحوثي أو تحرير الشمال ، أما القضية الجنوبية فحلها لن يكون الا بمواجهة حاسمة .

وقال الكاتب والمحلل العسكري العميد النسي في تغريدة أخرى بأن اتفاق الرياض عمليا فشل ومن المستحيل أن تلتزم الشرعية به لاعتبارات كثيرة ، مؤكدا بأن الجنوبيين سيتعرضون لهجمة عسكرية شرسة وعليهم الاستعداد وعدم الرهان على السياسة والوهم .

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