كاتب يمني يكشف مجمل الانتهاكات التي طالت شعب الجنوب من تحالف 7/7

شن الصحفي اليمني احمد النويهي‎ ‎ ضمن سلسلة مقالات نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اسماها “ثرثرة شبقة” هجوما على تحالف 7/7 رصد تلك السلسلة محرر عدن تايم.

وكشف النويهي -وهو صحفي ومدون يمني، ومدرب معتمد في الاعلام الاجتماعي- في ما كتبه عن الكثير من سياسية الضيم والقهر التي طالت الشعب الجنوبي، نتيجة تحالف عصابة7/7 ما عرف بمفردتي الفيد، والدحبشة ” بحسب تعبير الكاتب.

وقال النويهي ذهب صالح لإعادة رسم خارطة المصالح وتوزيع مغانم حرب “الفيد”، إذ استأثر الإخوان بنصيب وافر نظير مشاركتهم في إزاحة الاشتراكي من المعادلة، لتمددت جماعة الجهاد لتتولى نشر الإسلام السياسي في عدن ومدن الساحل الجنوبي مكنهم النظام من ذلك فانتشرت فروع جمعية الإصلاح الاجتماعي السياسي اليد الطولى للحزب في معظم المدن الحضرية والرئيسية.

وضاف أن عدد سبعون الف جندي قوام المسرحين من الجيش بالإضافة إلى الكادر الإداري للدولة وموظفيها وضعتهم سلطة جهاز الأمن السياسي تحت طائلة التفتيش وفحص الهويات والجينات.

وقال النويهي ضمن منشوراته أن صالح ذهب، وجنرالات الفيد ليهد سجن الفتح في إشارة رمزية لدك معقل أمن الدولة الجنوبية بينما في الحقيقة كان يعتقل الجنوب برمته.

وأشار إلى ان شركاء النهب تحولوا لشركات تجرف حقول النفط والقطن والغاز والسمك.

وأضاف إن نظام صنعاء ضرب بلا هوادة كل ما يمت بصلة للدولة لتنشأ سلطة عصابتين تقاسمها وشقيقه من الرضاعة قائد الفرقة الاولى مدرع التي بسطت على النصف ناقص واحد بمقابل النصف للفريق الرئيس.

وقال النويهي أن ثلاث سنوات لدى الجنوبيين مرت مريرة وقاسية تحت رحمة المجنزرات والمعتقلات حتى بدأت تتشكل وتتعالى حالة رفض بينما القيادة في الخارج لاتزال تضع اشتراطات معقدة للحوار مع نظام الجمهورية العربية اليمنية على اعتبار أن اتفاقية مايو90 قد جرى مصادرتها والعبث بمحتواها إذا لم يكن قد وقع الجنوب بمساحته الشاسعة تحت بند الضم والإلحاق.