كريتر سكاي
كارثة بيئية تهدد حياة ساكني الممدارة بعدن(صورة)
(كريتر سكاي)خاص:
تهدد كارثة بيئية حياة مواطني الممدارة بعدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:قام بوكلين بالحفر بمنطقة مجور خلف ملعب ٢٢ مايو.
واضافوا:سيتم عمل الحفرة بيارة(حفرة راشحة) دون اي ترخيص من البلدية كون ان الحفرة فوق ماسورة(بيب ابو ٦ هنش خاصة بمياه الشرب)في حالة اي كسر للبيب ستتسرب مياه الصرف الصحي الى الانبوب وبالتالي سيتم ضخ مياه الصرف الصحي الى المنازل بدلا من المياه الصالحة للشرب.
واختتموا:نناشد الجهات المختصة التدخل لوقف هذا العبث وهذه الكارثة التي ستهدد حياتنا والتي ستتسبب بانتشار الاوبئة.