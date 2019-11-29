كارثة بيئية تهدد حياة ساكني الممدارة بعدن(صورة)

تهدد كارثة بيئية حياة مواطني الممدارة بعدن.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:قام بوكلين بالحفر بمنطقة مجور خلف ملعب ٢٢ مايو.

واضافوا:سيتم عمل الحفرة بيارة(حفرة راشحة) دون اي ترخيص من البلدية كون ان الحفرة فوق ماسورة(بيب ابو ٦ هنش خاصة بمياه الشرب)في حالة اي كسر للبيب ستتسرب مياه الصرف الصحي الى الانبوب وبالتالي سيتم ضخ مياه الصرف الصحي الى المنازل بدلا من المياه الصالحة للشرب.

واختتموا:نناشد الجهات المختصة التدخل لوقف هذا العبث وهذه الكارثة التي ستهدد حياتنا والتي ستتسبب بانتشار الاوبئة.