كارثة حقيقية وشيكة تنتظر الخرطوم

خاص السودان اليوم:

مؤلم جدا اقرار وزارة الصحة الاتحادية بعجزها عن سد فجوة الدواء ، وصعب جدا على الناس ان يروا الوزراة – وهي الجهة المختصة المناط بها حل المشاكل – يروها تطلق مناشدة للمجلس السيادي للتدخل وسداد مديونيات شركات الدواء البالغة قيمتها 83 مليون دولار.

جاءت الثورة الشعبية العارمة حربا على الفساد واطاحت برأس الحية لكن وبكل آسف يبدو ان التغيير الحقيقي لم يكتمل ومازلت العقبات تعترض اتمام الاصلاح والا فكيف تتفاقم الاوضاع وتزداد سوءا حتي اننا نري الغلاء الفاحش قد فاق التصور ومعاناة الناس التي يعيشونها الان غير مسبوقة وذلك مصحوب بانهيار كبير جدا في قيمة عملتنا الوطنية التي تتهاوي بصورة سريعة جدا الى الحد الذي باتت فيه الاوضاع بالغة السوء شديدة التعقيد .

الخبير الإقتصادي دكتور حسين القوني أكد أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والشح النقدي أثر بصورة مباشرة علي السلع الاساسية المنقذة للحياة. وقال إنها حق من حقوق المواطن ويجب أن تحرص الدولة على توفيرها عن طريق المنح الحكومية أو سياسة الدواء المدعوم بعيداً عن سياسات السوق الحر، وأبان أن عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة قد يؤدي إلى هلاك عدد من المرضى نتيجة لعدم توفرها في الوقت المطلوب، وأضاف القوني إنه في حالة عجز الدولة عن توفير مخزون كافي يجب التوجة والإسراع في عملية الاستيراد ويجب عمل خطط لتأمين هذا الجانب من السلع المنقذه للحياة. وقال إنه في حالة عدم توفر كميات كافية من الدواء فإن الخرطوم سيهددها شبح الموت المحقق.

هل تكون للحكومة بعد هذا التحذير كرامة أو احترام ان لم تعالج هذا الأشكال ؟ ندعو الحكومة والمعارضة الي وضع خلافاتهم جانبا والسعي المشترك لانقاذ الخرطوم من موت محقق .