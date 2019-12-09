عدن تايم

كاريكتير : حملة حقيقية ام مجرد هش ذباب

9 ديسمبر، 2019
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عدن تايم / خاص :

اشتدت وتيرة الحملة الامنية الضبط والملاحقة للدراجات النارية والمشتبهين والمخالفين في عدن ، كما اشتدت الهمة في النقاط الامنية في الطرق العامة وأخذ التفتيش للمركبات والسيارات ومستقليها منحى غير اعتيادي وفوق العادة والتمس الناس ذلك الا ان الفنان الكاريكتير احمد بافقيه نقل الوجه الآخر من الانطباعات في الشارع وتساءل نقلا عنهم : حملة حقيقية او مجرد هش ذباب.

وعادة عندما يسود الهدوء والسكينة في عدن يحدث استرخاء يمكن بقايا الارهابيين من تسديد الضربات في الجسم الامني الذي يعاود لشد الاوضاع وشن الحملات.

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ام حقيقية حملة ذباب كاريكتير مجرد هش

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