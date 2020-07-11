أخبار نادي برشلونة

كازورلا إلى السد القطري …كواليس الصفقة !

11 يوليو، 2020
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كازورلا إلى السد القطري …كواليس الصفقة !

هاي كورة_ في خطوة متوقعة أعلن أحمد الأنصاري المسؤول الإعلامي بنادي السد القطري إن لاعب فياريال ومنتخب إسبانيا السابق سانتي كازورلا سينتقل إلى فريق السد في الموسم المقبل.

كازورلا سيلعب مع فياريال حتى نهاية الموسم وبعدها سينتقل إلى السد القطري لتعويض رحيل جابي الذي عاد لأتلتيكو مدريد ولكن كمدرب مساعد للمدرب دييجو سيميوني .

كازورلا ساهم هذا الموسم في تسجيل 24 هدف (تسجيل أو صناعة) في جميع المسابقات ومن المفترض أن يتقاضى راتب يتخطى ل4 مليون يورو سنويا.


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