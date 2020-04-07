المشهد اليمني

كانت مخفية في ”قاطرة غاز”.. ضبط شحنة حشيش جديدة بمأرب وهي في طريقها الى مليشيا الحوثي

7 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة حشيش كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي.
وقال مصدر أمني في شرطة المحافظة في تصريح لموقع وزارة الداخلية، أن أفراد نقطة شقمان غرب مدينة مأرب ضبطوا شحنة حشيش تقدر بـ105 كيلو جرام كانت مخفية في “قاطرة غاز” بطريقة احترافية وكانت في طريقها الى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية”.
وأضاف المصدر انه تم إيصال الكمية مع سائق القاطرة الى جهات الاختصاص في الإدارة العامة لاستكمال الإجراءات الأمنية ومن ثم إحالتهم الى الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
يذكر أن الكمية المضبوطة هي الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين.

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