أخبار نادي برشلونة

كبار نجوم برشلونة لم يحترموا ناديهم !

27 مارس، 2020
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كبار نجوم برشلونة لم يحترموا ناديهم !

هاي كورة_ جدل كبير في السوشيال ميديا العالمية بعدما أعلن برشلونة رفضه تخفيض رواتب نجومه 30 % كما طلب اللاعبون وأصر على التخفيض بنسبة 70 % حتى موعد مزاولة النشاط من جديد .

لاعبوا برشلونة مطالبين بإثبات حبهم وولائهم لناديهم الذي يعاني من مشاكل مالية ضخمة بسبب الكورونا التي أضرت بالجميع .

لاعبوا برشلونة يتقاضون أغلى رواتب في العالم ومعنى حصولهم على رواتبهم إن النادي سيفلس ولن يستطيع منح الموظفين الرواتب لذلك إنفجرت السوشيال ميديا بالغضب وطالبوهم بالإلتزام بالقرارات الجديدة للنادي حتى تنتهي الأزمة !


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