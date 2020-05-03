كبرى المستشفيات في عدن تعلن استقطاب الكفاءات الطبية لمواجهة ضغوط استقبال الحالات

أعلنت كبرى المستشفيات العاملة في عدن عن استقطاب وتشغيل الكفاءات الطبية لمواجهة الضغوط لاستقبال الحالات المرضية المصابة الحميات او اشتباه الاصابة بوباء كوفيد19، بعد اغلاق معظم المستشفيات أبوابها.

وقالت مستشفى الريادة في اعلان لها تنشره عدن تايم

: نظراً للظروف الصحية الراهنة العصيبة التي تمر بها العاصمة عدن بعد الإعلان عن اكتشاف حالات مؤكدة لمرض فيروس (COVID‑19) المشهور باسم “كورونا” بالإضافة إلى انتشار المرض المعروف شعبياً بالمكرفس والمعروف طبياً بـ (Chikungunya).

ونظراً لما يعانيه الكادر الطبي والتمريضي العامل في مستسفى الريادة الدولي من ضغط شديد جداً في العمل جراء إغلاق عدد من المستشفيات أبوابها.

حرصت إدارة المستشفى على الوقوف إلى جانب المرضى في هذا الظرف الاستثنائي وعدم تخليها عن تأدية واجبها الديني والإنساني، وكذلك الرغبة الكاملة لديها في عدم إغلاق أبواب المستشفى تجاه المرضى..

قررت إدارة المستشفى ما يلي:-

الدعوة لتوظيف عدد من الكوادر الطبية ذات الكفاءة المهنية والإخلاص في العمل وذلك وفقاً الإعلان التالي:-

*يعلن مستشفى الريادة الدولي في خط التسعين بالمنصورة عن حاجته لما يلي:-*

1- أطباء طوارئ.

2- أطباء أقسام.

3- أطباء عناية.

* يشترط للمتقدم أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.

وشهادة خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

يتم تسليم ملف المتقدم إلى إدارة الموارد البشرية.

* يرفق بالملف صورة من البطاقة الشخصية.

* وصورتان شمسيتان.

* يتم استقبال الطلبات كل يوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

للاتصال على الرقم التالي:-

02/300333 ثم الضغط على رقم التحويلة 705

وشكراً.

ملاحظة:-

المستشفى يستقبل جميع الأمراض ما عدا المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد حيث وأنه تقرر تحويلهم إلى مستشفى الأمل في مديرية البريقة.

السبت 9 رمضان 1441هـ

الموافق 2 مايو 2020م